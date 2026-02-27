Proiect educațional de lectură la Volovița: Seara fără ecrane – citim în familie / GALERIE FOTO

În cadrul procesului de atestare, profesoara de limbă și literatură română din gimnaziul ”Alexandru Lupașcu”, din satul Volovița, Olga Vizitiu, a implementat un proiect educațional dedicat stimulării interesului pentru lectură și formării competențelor de comunicare ale elevilor. Proiectul a inclus ateliere de lectură, activități de scriere creativă, prezentări de carte, campanii de promovare a lecturii și implicarea familiei în activități precum „Seara fără ecrane – citim în familie”.
De asemenea, au fost aplicate chestionare pentru a analiza impactul demersului educațional. Elevii au demonstrat implicare activă, creativitate și o atitudine mai deschisă față de activitățile inițiate. Produsele realizate și participarea lor constantă confirmă eficiența activităților desfășurate.
Proiectul evidențiază rolul lecturii ca instrument esențial în dezvoltarea gândirii critice, a empatiei și a exprimării corecte în limba română.