Proiect educațional de lectură la Volovița: Seara fără ecrane – citim în familie / GALERIE FOTO

În cadrul procesului de atestare, profesoara de limbă și literatură română din gimnaziul ”Alexandru Lupașcu”, din satul Volovița, Olga Vizitiu, a implementat un proiect educațional dedicat stimulării interesului pentru lectură și formării competențelor de comunicare ale elevilor. Proiectul a inclus ateliere de lectură, activități de scriere creativă, prezentări de carte, campanii de promovare a lecturii și implicarea familiei în activități precum „Seara fără ecrane – citim în familie”.

De asemenea, au fost aplicate chestionare pentru a analiza impactul demersului educațional. Elevii au demonstrat implicare activă, creativitate și o atitudine mai deschisă față de activitățile inițiate. Produsele realizate și participarea lor constantă confirmă eficiența activităților desfășurate.

Proiectul evidențiază rolul lecturii ca instrument esențial în dezvoltarea gândirii critice, a empatiei și a exprimării corecte în limba română.


