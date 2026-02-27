Șezătoare cu broderii și povești la biblioteca „Basarabia”

Ieri, la biblioteca „Basarabia” s-a desfășurat o șezătoare plină de culoare, broderii și povești. Participantele au împărtășit experiențe, au schimbat sfaturi despre cusături și au creat împreună amintiri de neuitat. Goblenuri, cămăși cusute manual și broderii au fost realizate cu migală, pregătind astfel comunitatea pentru viitoarele evenimente tradiționale, precum Ziua Portului Popular.

Atmosfera a fost îmbogățită de prezența micului Emanuel, care a adus un strop de primăvară prin desenele și floricelele din plastilină create de el, atrăgând atenția participanților asupra creativității celor mici și dând culoare șezătorii.

