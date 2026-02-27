Șezătoare cu broderii și povești la biblioteca „Basarabia”

De către
OdN
-
0
16

Ieri, la biblioteca „Basarabia” s-a desfășurat o șezătoare plină de culoare, broderii și povești. Participantele au împărtășit experiențe, au schimbat sfaturi despre cusături și au creat împreună amintiri de neuitat. Goblenuri, cămăși cusute manual și broderii au fost realizate cu migală, pregătind astfel comunitatea pentru viitoarele evenimente tradiționale, precum Ziua Portului Popular.

Atmosfera a fost îmbogățită de prezența micului Emanuel, care a adus un strop de primăvară prin desenele și floricelele din plastilină create de el, atrăgând atenția participanților asupra creativității celor mici și dând culoare șezătorii.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentCe nu ți se spune despre epilare, dar ar trebui să știi / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.