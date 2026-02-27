Ce nu ți se spune despre epilare, dar ar trebui să știi / VIDEO

În jurul epilării circulă numeroase mituri care, de cele mai multe ori, le descurajează pe femei să facă primul pas. De la ideea că procedura ar fi insuportabil de dureroasă până la convingerea că firul de păr crește mai gros după epilare, multe dintre aceste temeri sunt alimentate de informații greșite. Specialista în epilare cu ceară și shugaring, Adriana Muntean, explică ce este mit și ce este realitate.

„Cel mai des întâlnit mit este că epilarea este extrem de dureroasă și greu de suportat. În realitate, nivelul de disconfort depinde de metoda aleasă, de sensibilitatea fiecărei persoane și de regularitatea ședințelor. După câteva proceduri, firul de păr devine mai subțire și crește mai rar, iar epilarea este mult mai ușor de suportat”, spune Adriana Muntean.

Un alt mit frecvent este că părul ar crește mai gros după epilare. Specialista infirmă această idee și explică faptul că metodele care îndepărtează firul de păr din rădăcină duc, în timp, la subțierea și slăbirea acestuia. „Dimpotrivă, atunci când firul este scos din rădăcină constant, el devine mai fin și mai rar. Rezultatele se văd în timp, cu răbdare și consecvență”, subliniază ea.

Dincolo de aspectul estetic, epilarea oferă și confort, igienă și o stare de bine. Pielea rămâne fină pentru o perioadă mai lungă, iar senzația de prospețime contribuie la încrederea în sine. Cea mai mare teamă rămâne, însă, durerea – mai ales la prima experiență, când persoana nu știe la ce să se aștepte. Multe cliente se tem și de eventuale iritații sau reacții neplăcute ale pielii.

