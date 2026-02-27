Deputații de la Chișinău au votat, nu în unanimitate, o Declarație de susținere a Ucrainei

Ieri, la propunerea deputaților din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, Parlamentul de la Chișinău a votat o Declarație de susținere a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Până la urmă inițiativa a fost susținută de doar 65 de deputați – 54 de la PAS, 3 de la fracțiunea parlamentară „Alternativa”, 5 de la fracțiunea parlamentară „Demoscrația Acasă” și 3 de la fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Fracțiunea comuniștilor (6 deputați) a părăsit sala, un deputat de la fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”, un deputat de la fracțiunea parlamentară „Demoscrația Acasă”, 4 deputați de la fracțiunea parlamentară „Alternativa”, un deputat independent și 14 deputați de la fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova nu au votat.