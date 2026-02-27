Ne-a zdruncinat un pic – un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs în această seară

 Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs în această seară, în Vrancea, România. Seismul a fost înregistrat la ora 19:21:51. Cutremurul a fost simțit și în Republica Moldova, informează tv8.mdseismele-din-romania/291166

Institutul Național de Fizică a Pământului a catalogat seismul, care s-a produs la o adâncime de 120 km, ca fiind un cutremur mediu.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 83km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Brasov.


