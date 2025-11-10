Percheziții în cazul licitațiilor aranjate în educație și sechestre de milioane

Oamenii legii au efectuat 18 percheziții în cauza care vizează trucarea unor licitații în sistemul educațional din capitală, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA), fiind cercetați reprezentanți ai instituțiilor de diferit nivel și agenți economici.

Potrivit materialelor cauzei, contractele de achiziții ar fi fost divizate în unele de valoare mică pentru a evita procedurile legale, iar din fiecare contract ar fi fost percepute comisioane care variau între 10% și 15% din sumă.

CNA anunță că în cadrul dosarului sunt cercetați angajatul unei direcții municipale de învățământ, conducătorii a trei instituții de nivel liceal, gimnazial și preșcolar și reprezentanții unor agenți economici.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de 1,6 milioane de lei și a emis un ordin de înghețare pe o sumă de 135 de mii de lei. Totodată, au fost preluate în administrare diverse sume de bani între care și monede cripto, într-un dosar de escrocherie, cu un echivalent total de peste 82 de mii de dolari.