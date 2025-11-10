Premierul Alexandru Munteanu, pleacă, joi, la București. Agenda vizitei

Premierul Alexandru Munteanu pleacă joi, 13 noiembrie, la București, în prima sa vizită oficială de la învestirea sa în funcție. Acesta va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan și va fi primit la Palatul Victoria de omologul său, Ilie Bolojan, transmite deschide.md.

Potrivit unui comunicat, premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor ambelor state. Întrevederea va fi încheiată cu declarații de presă.

Ulterior, șeful Executivului de la Chișinău va discuta cu oficiali din Parlamentul român și va avea o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României.