Lecție deschisă la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” pentru viitorii specialiști în turism

Elevii grupei 48, specialitatea Turism, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, împreună cu profesoara Victoria Nosov, au participat astăzi la o lecție deschisă la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”. Tema lecției a fost „Țăranii și orășenii din Imperiul Bizantin”.

Tinerii au avut ocazia să descopere viața cotidiană a oamenilor din Imperiul Bizantin și modul în care societatea era structurată, de la orașe aglomerate la comunități rurale. Lecția a fost interactivă, elevii putând analiza obiecte istorice și documente care ilustrează obiceiurile și activitățile oamenilor din acea perioadă.

Scopul acestei lecții a fost să ofere studenților o perspectivă practică asupra modului în care istoria și patrimoniul cultural pot fi prezentate turiștilor.

Experiența a fost considerată valoroasă de către elevi. Aceștia au apreciat oportunitatea de a vedea istoria „în acțiune” și de a înțelege cum viața oamenilor din Bizanț poate fi legată de prezent, prin patrimoniul cultural și muzeal. Unii au menționat că astfel de lecții îi ajută să își dezvolte abilitățile practice necesare pentru cariera lor în turism.