Întâlnire online cu scriitoarea Lorina Bălteanu la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca

Astăzi, în incinta Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” din Soroca, a avut loc o întâlnire online deosebită cu scriitoarea Lorina Bălteanu, autoarea cărții „Legată cu funia de pământ”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului Național „Să citim împreună”, inițiat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.

Activitatea a oferit participanților oportunitatea de a descoperi universul literar al autoarei, de a discuta despre temele și mesajele din carte, dar și de a împărtăși impresii despre lectură. Întâlnirea a subliniat importanța promovării literaturii contemporane și a dialogului direct dintre cititori și autori, contribuind la cultivarea interesului pentru lectură în rândul tinerilor.

