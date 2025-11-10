Întâlnire online cu scriitoarea Lorina Bălteanu la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca

De către
Elena Cornea
-
0
26

Astăzi, în incinta Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” din Soroca, a avut loc o întâlnire online deosebită cu scriitoarea Lorina Bălteanu, autoarea cărții „Legată cu funia de pământ”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului Național „Să citim împreună”, inițiat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.

Activitatea a oferit participanților oportunitatea de a descoperi universul literar al autoarei, de a discuta despre temele și mesajele din carte, dar și de a împărtăși impresii despre lectură. Întâlnirea a subliniat importanța promovării literaturii contemporane și a dialogului direct dintre cititori și autori, contribuind la cultivarea interesului pentru lectură în rândul tinerilor.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentLecție deschisă la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” pentru viitorii specialiști în turism
Articolul următorTatiana Chiriac: „Contabilitatea nu este doar despre cifre, ci despre oameni și decizii…”
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.