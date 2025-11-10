Tatiana Chiriac: „Contabilitatea nu este doar despre cifre, ci despre oameni și decizii…”

Astăzi, 10 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Contabililor, o meserie esențială pentru buna funcționare a firmelor și organizațiilor. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu Tatiana Chiriac, contabilă cu experiență de peste șapte ani.

Tatiana activează la S.R.L. INTAGI PRIM din satul Volovița, raionul Soroca, companie care livrează produse alimentare către școli și grădinițe și desfășoară comerț cu amănuntul. De asemenea, lucrează și la Întreprinderea Municipală Servicii Comunale din satul Vasilcău. În 2024 a absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, specialitatea Contabilitate.

„Sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată că voi fi contabil, dar viața a făcut o întorsătură frumoasă, iar acum pot spune că fără această profesie nu mă mai pot imagina. Cel mai mult în parcursul meu m-a ajutat doamna Galina Cioban, profesoara mea de suflet, care m-a inspirat, m-a încurajat și mi-a insuflat dragostea pentru această meserie.” – spune Tatiana.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca de contabil?

„Pentru mine, munca de contabil nu este doar o serie de calcule și rapoarte, ci o activitate care asigură buna funcționare a unei întreprinderi. În fiecare zi verific documente, urmăresc fluxurile financiare, planific plăți și analizez rezultatele. Este o muncă ce necesită atenție, răbdare și echilibru, dar oferă și satisfacția de a ști că totul este în ordine și firma se poate baza pe tine.”.

Care sunt cele mai importante sarcini pe care le îndepliniți?

„Sarcinile mele includ înregistrarea documentelor contabile, calcularea salariilor, evidența TVA-ului, întocmirea și prezentarea dărilor de seamă către instituțiile fiscale, dar și analiza veniturilor și cheltuielilor. De asemenea, ofer sprijin administratorului în luarea deciziilor economice, pe baza datelor contabile.”.

Ce este cel mai complicat în activitatea unui contabil și cum gestionați aceste situații?

„Cea mai mare provocare este volumul mare de lucru, mai ales în perioadele de raportare, și necesitatea de a ține pasul cu schimbările frecvente din legislația fiscală. Pentru a face față, încerc să fiu mereu la curent cu noutățile, să lucrez organizat și să planific din timp fiecare etapă. În această profesie, ordinea și calmul sunt esențiale.”.

Ce calități credeți că trebuie să aibă o persoană ca să facă această meserie bine?

„În primul rând, trebuie să fie o persoană responsabilă și corectă. Un contabil bun are răbdare, atenție la detalii și gândire logică. Totodată, trebuie să fie dispus să învețe permanent, pentru că regulile și programele se schimbă des. Și, nu în ultimul rând, trebuie să iubească ordinea și precizia.”.

Ce vă motivează să continuați această profesie și ce satisfacții vă oferă?

„Mă motivează sentimentul că munca mea contează. Contabilitatea nu este doar despre cifre, ci despre oameni și decizii — fiecare document înseamnă o acțiune concretă în viața firmei. Satisfacția mea cea mai mare este atunci când toate rapoartele coincid perfect, iar instituțiile confirmă corectitudinea evidenței. Este o meserie care oferă stabilitate, dar și bucuria muncii bine făcute.”.

Originea Zilei Contabilului datează din secolele XIV–XV, în plină Renaștere, în Italia de Nord, când a apărut metoda partidei duble (partita doppia). Prima lucrare tipărită despre contabilitate, „Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita”, a fost publicată pe 10 noiembrie 1494 de călugărul franciscan Luca Paciolo, considerat părintele contabilității moderne.