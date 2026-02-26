Încă 519,6 kg de biscuiți de import nu vor ajunge la consumatori pentru că depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.

În cadrul verificărilor efectuate de către inspectorii Agenției, s-a dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în cantitate totală de 519,6 kg, în vederea eliminării oricărui risc potențial pentru sănătatea consumatorilor.

ANSA amintește că consumul ridicat de acizi grași trans este asociat cu creșterea riscului de boli cardiovasculare, motiv pentru care legislația stabilește limite maxime admise în produsele alimentare.