Încă 519,6 kg de biscuiți de import nu vor ajunge la consumatori pentru că depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.
În cadrul verificărilor efectuate de către inspectorii Agenției, s-a dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în cantitate totală de 519,6 kg, în vederea eliminării oricărui risc potențial pentru sănătatea consumatorilor.
ANSA amintește că consumul ridicat de acizi grași trans este asociat cu creșterea riscului de boli cardiovasculare, motiv pentru care legislația stabilește limite maxime admise în produsele alimentare.
Lotul a fost supus procedurii de nimicire conform prevederilor legale, sub supravegherea reprezentanților autorității competente. Pentru neconformitățile constatate, agentul economic a fost sancționat conform prevederilor legale și i s-a impus aplicarea unui plan de măsuri corective, supus monitorizării de către ANSA.
Agenția va continua acțiunile de monitorizare și control pentru a asigura respectarea normelor privind siguranța alimentelor și protejarea sănătății publice.
Astfel, în anul 2026 în cadrul Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală urmează a fi prelevate și investigate 50 probe la conținutul de acizi grași trans.