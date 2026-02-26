ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind presupusa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției, transmite moldpres.md

Potrivit SFS, mai mulți contribuabili au recepționat mesaje prin intermediul aplicației WhatsApp, semnate în mod fals de directoarea instituției, Olga Golban, și expediate de o persoană care se prezintă drept „Andrey Karelin”. Aceasta ar fi utilizat o pretinsă legitimație a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Cipru (Cyprus Securities and Exchange Commission), pentru a crea aparența de autenticitate.

Serviciul Fiscal de Stat precizează că documentele și mesajele respective sunt un FALS, iar identitatea instituției este utilizată ilegal de persoane rău intenționate, cu scopul de a induce în eroare contribuabilii și de a afecta încrederea publică în activitatea autorității fiscale.

Instituția a identificat mai multe elemente care demonstrează caracterul fraudulos al notificării.

„Este vorba de indicarea greșită a adresei portalului oficial al SFS; utilizarea unui antet inventat; includerea unor coduri de bare și QR coduri, elemente folosite exclusiv pentru facturile fiscale electronice; lipsa semnăturii electronice, în condițiile în care circulația documentelor oficiale ale SFS are loc strict în format digital și cu aplicarea semnăturii electronice”, explică Fiscul.

Reprezentanții instituției anunță că au sesizat organele de drept competente pentru investigarea cazului și identificarea persoanelor implicate.

Totodată, SFS îndeamnă contribuabilii să ignore astfel de mesaje și să informeze imediat autoritățile competente sau instituția fiscală despre orice tentativă de fraudă.

„Comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii, aferent obligațiilor fiscale ale acestora, are un caracter strict oficial”, subliniază instituția.

Contribuabilii sunt îndemnați să verifice orice informație exclusiv pe pagina-web oficială a autorității fiscale – www.sfs.md – precum și pe paginile oficiale ale instituției de pe rețelele de socializare.

De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat atrage atenția că nu deține cont oficial pe platforma TikTok, iar orice pagină care utilizează identitatea instituției pe această rețea socială o face în mod abuziv și ilegal și trebuie raportată administratorilor platformei.

În contextul intensificării tentativelor de dezinformare și fraudă, autoritatea fiscală face apel la vigilență și responsabilitate din partea cetățenilor, pentru a preveni eventuale prejudicii financiare sau compromiterea datelor personale.