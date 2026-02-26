Atelier de mărțișoare la Clubul „Senior 50+”, desfășurat la Biblioteca Filiala nr. 4 Soroca

Într-o atmosferă caldă și plină de voie bună, membrii Clubului „Senior 50+” s-au reunit la Biblioteca Filiala nr. 4 Soroca pentru o frumoasă oră de recreere dedicată confecționării mărțișoarelor. Evenimentul a adus împreună zâmbete, amintiri și multă creativitate, transformând activitatea într-o adevărată sărbătoare a primăverii.

Cu migală, răbdare și mult suflet, seniorii au împletit fire alb-roșii, au decupat și au lipit diverse elemente decorative, realizând simboluri autentice ale primăverii. Fiecare mărțișor creat a purtat amprenta personală a celui care l-a lucrat, dar și emoția tradiției transmise din generație în generație.

Participanții și-au amintit cum, în copilărie, confecționau mărțișoare pentru cei dragi și cum acest mic simbol aducea mereu speranță, sănătate și noroc.

