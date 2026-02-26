Imnul satului Stoicani, lansat oficial. Omagiu eroilor din Afganistan și Transnistria

Satul Stoicani a trăit un moment istoric prin lansarea oficială a imnului localității, aprobat legal de Cancelaria de Stat. Evenimentul a fost unul încărcat de emoție și simbolism, reunind autorități locale, veterani și reprezentanți ai instituțiilor din comunitate.

Ceremonia a inclus și un moment solemn de recunoștință dedicat eroilor războiului din Afganistan, comemorați anual la data de 14 februarie, precum și celor căzuți în conflictul armat din Transnistria, marcați la 2 martie. În semn de respect pentru sacrificiul lor, la eveniment au fost invitați veteranii, consilierii Consiliului comunal, directorii instituțiilor de învățământ de pe teritoriul localității, dar și membrii ansamblului „Izvorașul”, care au oferit un moment artistic deosebit.

Versurile imnului au fost scrise de Petre Popa, iar muzica a fost compusă de Anatol Rudei. Deși textul a fost creat în urmă cu aproape 20 de ani, acesta nu a fost valorificat până în prezent. Timp de două decenii, versurile au rămas în așteptare, fără ca administrațiile anterioare să le transforme într-un simbol oficial al satului.

„Aproape 20 de ani aceste versuri au fost păstrate, însă nu s-a găsit curajul de a le da suflet și de a le face să se nască oficial. Abia acum, la propunerea mea și cu acordul domnului Petre Popa, am reușit să realizăm acest lucru”, s-a menționat în cadrul evenimentului.

Lansarea imnului satului Stoicani marchează o nouă filă în istoria comunității, consolidând identitatea locală și aducând un omagiu celor care au scris, prin sacrificiul lor, pagini importante din istoria țării.

