Incendiu fatal la Soroca: într-o casă au ars mama și feciorul

Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 26 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Soroca, de pe strada Toamnei. Flăcările mocneau de mai mult timp, iar pompierii ajunși la fața locului au descoperit victimele carbonizate într-una dintre odăi. Primele cercetări indică drept cauză probabilă imprudența în timpul fumatului.

Apelul la Serviciul Unic 112 a fost recepționat la ora 07:21, după ce un vecin a observat fum dens și miros de ardere provenind din locuință. La intervenție a fost direcționată o echipă de salvatori și pompieri din Soroca, formată din șase angajați, care a ajuns în doar câteva minute.

Incendiul a fost localizat rapid, însă în timpul acțiunilor de recunoaștere și lichidare, pompierii au făcut descoperirea tragică: două cadavre în stare carbonizată, aflate pe un pat puternic afectat de foc. Examinarea vizuală a indicat că arderea s-a produs în urma unui proces îndelungat de mocnire.

Imobilul nu era conectat la rețeaua electrică, iluminarea fiind asigurată exclusiv natural. Deși locuința era dotată cu sobă, aceasta nu era utilizată, fiind blocată cu obiecte și deșeuri. În casă nu erau instalate detectoare autonome de fum, element care ar fi putut alerta din timp asupra izbucnirii incendiului.

Potrivit constatărilor preliminare ale specialiștilor, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind „Imprudența în timpul fumatului”. Focul a distrus bunurile materiale din odaia în care s-a produs arderea, celelalte încăperi ale locuinței nefiind afectate. Cadavrele au fost transportate la Secția Medicină Legală pentru stabilirea exactă a cauzei decesului, iar cazul este cercetat de organele competente.

Tragedia readuce în atenție riscurile majore generate de fumatul în spații închise, în special în locuințe vulnerabile, fără sisteme de avertizare timpurie. Incendiile produse prin mocnire sunt printre cele mai periculoase, deoarece se dezvoltă lent, fără flăcări vizibile la început, dar cu degajări masive de fum și gaze toxice, care pot provoca decesul înainte ca victimele să realizeze pericolul. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii incendiului.