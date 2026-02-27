(Și) Minicipiul Soroca poate aplica la două programe care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni

Pentru prima dată, Republica Moldova este eligibilă să participe, alături de statele Uniunii Europene, Balcanii de Vest și Ucraina, la apelul pentru Premiile New European Bauhaus 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, deschis de Comisia Europeană.

Astfel, municipalitățile mici, inclusiv Soroca, au oportunitatea unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni. Premiile NEB recompensează proiectele inovatoare cu până la 20.000 de euro. NEB Boost, dedicat municipalităților mici, oferă 30.000 de euro și un pachet de comunicare pentru a amplifica impactul proiectelor câștigătoare. Aceste premii nu se limitează doar la finanțare, ci oferă și vizibilitate europeană, sprijin pentru diseminarea bunelor practici și recunoaștere a contribuțiilor semnificative în transformarea comunităților. Aplicațiile pentru ambele programe sunt deschise până pe 17 martie 2026, ora 19:00.