Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO

La 26 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Soroca a organizat consultări publice pentru proiectele de decizie ce vor fi propuse spre vot consilierilor municipali. Printre subiectele examinate este și cel cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030.

Aici, s-a propus un plan de acțiuni, care ar trebui să ducă la creșterea competitivității economice, Modernizarea zonelor industriale, dezvoltarea serviciilor, reabilitarea clădirilor, protejarea mediului, și altele. Deși este un document important, interesul cetățenilor și a societății civile nu s-a făcut vizibil în acest caz.

Totodată au fost prezentate proiecte care țin de aprobarea participării în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, aprobarea participării în cadrul Programului de granturi mici (PGM5) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”, modificarea Planului Operaţional Local al Municipiului Soroca pentru anii 2021-2027 și corelarea bugetului Primăriei pentru anul 2026 cu Legea bugetului de stat.

Menționăm că la 29 ianuarie 2026 va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca, cu 46 de subiecte pe ordinea de zi.

