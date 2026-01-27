Ecologiștii avertizează: „Nu hrăniți lebedele cu pâine”

An de an, sute de lebede își găsesc adăpost pe râul Nistru, iar în această iarnă cele mai multe dintre ele pot fi admirate din nou în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Deși o parte dintre păsări și-au continuat drumul, cele rămase oferă o priveliște spectaculoasă, transformând malurile Nistrului într-un adevărat tablou de iarnă, transmite moldova1.md

Localnicii vin zilnic să admire lebedele, mai ales familiile cu copii.

„Sunt foarte frumoase. De câte ori mergem cu familia la Nistru, tot timpul le admirăm, mai ales copiii. Avem două fetițe și le e foarte drag de ele. Am înțeles că nu se poate să le hrănim, așa că doar le admirăm”, a declarat o localnică, pentru Moldova 1.

Cu toate acestea, alți oameni recunosc că nu toți respectă recomandările specialiștilor.

„Sunt foarte frumoase, albe, și foarte des oamenii le hrănesc cu pâine, cu firimituri. Vedem adesea și rațe, și cocostârci. Deși Nistrul este înghețat și are un strat gros de gheață, ele totuși găsesc locuri mai aproape de mal unde pot sta”, povestește o altă locuitoare.

Pâinea, periculoasă pentru lebede

Ecologiștii atrag atenția că pâinea și produsele de panificație sunt extrem de dăunătoare pentru lebede, deoarece se digeră greu și pot provoca afecțiuni grave ale sistemului digestiv.

„Nu este voie să le hrănim cu pâine, asta este categoric interzis. Se digeră foarte greu în organismul lor și ele pot chiar să moară. Dacă oamenii vor să le ajute, pot oferi semințe de grâu sau alte cereale, dar nu hrană preparată”, spune o localnică.

Potrivit Agenției Ecologice Soroca, lebedele se hrănesc în mod natural cu plante subacvatice, iar iarna, când această sursă de hrană este limitată, oamenii le pot ajuta doar cu alimente adecvate.

„De mai bine de 15 ani avem fericita ocazie să admirăm lebedele care iernează pe fluviul Nistru, în preajma Cetății Soroca și a municipiului. Îndemnăm locuitorii și vizitatorii să nu le hrănească cu pâine sau alte produse de panificație, deoarece acestea le dăunează sistemului digestiv și pot duce la pieire. Cea mai indicată variantă este hrănirea cu cereale – porumb, grâu, orz, ovăz, secară – dar și cu frunze de salată, varză sau morcov proaspăt, mărunțit”, a explicat Tatiana Starinciuc, specialist al Agenției Ecologice Soroca.

Un pericol mai puțin cunoscut: dependența de oameni

Ornitologii avertizează că un risc major apare atunci când lebedele se obișnuiesc prea mult cu hrana oferită de oameni și rămân în zonă chiar și atunci când râul îngheață complet. În astfel de cazuri, păsările pot rămâne captivе în gheață, fiind necesare intervenții dificile pentru salvarea lor.

Un astfel de caz a fost înregistrat recent la Criuleni, unde o lebădă a fost găsită aproape înghețată pe malul râului Nistru.

Specialiștii le recomandă oamenilor să se bucure de spectacolul naturii de la distanță, fără a interveni excesiv, pentru ca lebedele să poată ierna în siguranță și să-și continue migrația naturală atunci când condițiile o vor permite.