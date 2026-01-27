Cum au prezentat propagandiştii o dispută juridică ca „lichidare a autonomiei găgăuze”

Curtea Supremă de Justiţie (CSM) a R. Moldova a dispus suspendarea executării a două hotărâri ce ţin de formarea componenţei autorităţii electorale din Găgăuzia. Astfel, alegerile din autonomie, stabilite pentru 22 martie 2026, „au fost puse pe pauză”. Chiar dacă este vorba despre chestiuni juridice, mai multe canale propagandistice au scris că autoritățile de la Chișinău ar face presiuni asupra Găgăuziei și că scrutinul „deja nu mai înseamnă alegeri, ci o guvernare directă și o demontare a autonomiei”.

Cine promovează narațiunea privind „demontarea autonomiei”

Marţi, 20 ianuarie 2026, CSJ a decis suspendarea acţiunii a două acte ce ţin de alegerile din Găgăuzia. Acţiunea a fost depusă de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat. În consecinţă, alegerile stabilite pentru 22 martie au fost practic suspendate „până la examinarea în fond a acțiunii în contencios administrativ”.

Unele canale de Telegram (printre care Gagauznews, Sputnik Молдова 2.0, KP Moldova) au afirmat că astfel autoritățile centrale ar face presiuni asupra autonomiei, ar încerca s-o demonteze şi să instituie o guvernare directă. Sursele au omis să ofere detalii despre motivele suspendării alegerilor și despre esenţa problemei.

Mihail Vlah, consilierul başcanului, a scris pe Facebook că autorităţile centrale „contribuie deschis la distrugerea autonomiei găgăuze în calitate de subiect” (în original: „открыто содействуют уничтожению субъектности Гагаузской автономии”). Totuși, el nu s-a referit la obiectul problemei, adică la motivele suspendării alegerilor.

Pe ce s-a plâns Cancelaria de Stat

Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat a indicat în acțiunea depusă asupra contradictorialității actelor normative din Găgăuzia și prevederilor noului Cod Electoral al Republicii Moldova. Potrivit modificărilor, autoritatea electorală din Găgăuzia urma să fie integrată în sistemul unic național și să se numească Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Însă acest lucru n-a fost făcut.

La 16 decembrie 2025, Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) aprobat două hotărâri referitoare la alegeri — „cu privire la propunerea candidatului în componența Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia” (în original: „о выдвижении кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии”) și „cu privire la completarea componenței Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia” (în original: „о доукомплектовании состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии”). Asta deși, potrivit noii legislații, autoritatea urma să se numească „Consiliu”, nu „Comisie”.

În acest sens, CSJ a constatat că utilizarea denumirilor vechi ar putea genera un pericol pentru legitimitatea viitoarelor alegeri, suspendând astfel acțiunea celor două hotărâri ale APG.

La fel, în acțiunea Cancelariei de Stat admisă de instanța supremă de justiție este indicat că, în conformitate cu articolul 2 din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr. 344 din 23 decembrie 1994, autonomia este administrată în temeiul Constituției R. Moldova, prezentei legi şi altor legi ale R. Moldova (cu excepțiile prevăzute de prezenta lege), Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicție cu Constituția şi legislația R. Moldova. De facto, acest lucru înseamnă că legislaţia naţională prevalează asupra hotărârilor din autonomie.

Nicolai Ormanji, preşedintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia, a declarat că „deja este imposibil de modificat denumirea autorităţii electorale din Comisie în Consiliu, aşa cum solicită Cancelaria de Stat, or deputaţii din Găgăuzia nu sunt împuterniciţi să opereze modificările respective în legislaţie” (în original: „изменить название избирательного органа с ЦИК на ЦИС, как того требует Госканцелярия, уже невозможно, поскольку у гагаузских депутатов нет полномочий для внесения соответствующих изменений в законодательство”).

Într-o intervenţie pentru Radio Moldova Comrat, făcută la 21 ianuarie Pavel Postica, vice-preşedintele Comisiei Electorale Centrale, a menţionat (2:50) că noul Cod Electoral al R. Moldova a fost aprobat în 2022 şi a intrat în vigoare pe întreg teritoriul ţării din 1 ianuarie 2023. La capitolul alegeri regionale prevederile actului au intrat în vigoare din 2024, respectiv, Adunarea Populară din Găgăuzia a avut la dispoziţie cel puţin un an pentru a-și armoniza propriile acte normative cu legislația națională, însă acest lucru n-a fost făcut.

Deși chestiunea este una juridică, se fac tentative de a o prezenta ca pe una ideologică și cu motivație politică.

Falsurile despre „lezarea autonomiei” nu sunt o premieră

Astfel, bunăoară, în aprilie 2025, oligarhul fugar Ilan Șor și canalele de Telegram afiliate acestuia distribuiau informații despre „atacul din partea Chișinăului asupra statutului de autonomie al regiunii. Portalul Stopfals.md a anunţat atunci că este vorba despre un fals.

În septembrie 2023, Gagauznews.com a publicat articolul „Parlamentul Moldovei a tăiat în jumătate bugetul Găgăuziei”. O lună mai târziu, Ilan Șor anunța despre „jecmăneala banditească” a locuitorilor autonomiei, pe când bașcana Evghenia Guțul afirma despre „reducerea bugetului autonomiei găgăuze cu jumătate de miliard de lei”, în urma deciziei autorităților de la Chișinău. Și aceste afirmații s-au dovedit a fi manipulări.

În martie 2024, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federaţiei Ruse, a acuzat autorităţile R. Moldova că acestea ar fi declarat despre intenția de a tăia toate alocările de la bugetul de stat pentru regiunile care se pronunţă împotriva integrării europene a R. Moldova, făcând referire la Găgăuzia. Peste o lună, Evghenia Guţul şi propagandistul rus Vladimir Soloviov au dezbătut despre cum „Moldova nu face nimic pentru Găgăuzia”.

În aprilie 2024, Serghei Lavrov a declarat din nou că găgăuzii ar fi privați de drepturi și de subsidiile care li se cuvin prin lege. Toate aceste falsuri au fost demontate de Stopfals.md.

Constantin Hairetdinov, Stopfals.md