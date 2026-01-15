Primăria Soroca propune reabilitarea Vilei Aleinicov, monument istoric cu potențial cultural și turistic

Unul dintre reperele istorice ale municipiului Soroca, Vila Aleinicov, ar putea fi readus la viață printr-un amplu proiect de restaurare și reabilitare, propus de Primăria municipiului Soroca spre consultări publice. Inițiativa vizează conservarea patrimoniului cultural și transformarea clădirii într-un spațiu funcțional dedicat vizitatorilor, activităților culturale și educaționale, cu impact direct asupra comunității și dezvoltării turismului local.

Proiectul are drept scop restaurarea și reabilitarea Vilei Aleinicov, un monument istoric și cultural de referință pentru municipiu, aflat în prezent într-o stare avansată de degradare structurală și estetică. Infrastructura interioară este depășită, iar accesul vizitatorilor este limitat, ceea ce face imposibilă valorificarea clădirii pentru activități culturale sau educaționale. Fără intervenții de restaurare, patrimoniul riscă să se deterioreze ireversibil.

Obiectivul general al inițiativei este conservarea și revitalizarea Vilei Aleinicov, cu asigurarea protecției patrimoniului cultural și crearea unui punct de atracție turistică și culturală pentru municipiul Soroca și regiune. În acest sens, proiectul prevede restaurarea fațadelor, acoperișului și structurilor interioare deteriorate, precum și modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire, cu păstrarea caracterului istoric al clădirii.

Un accent important este pus pe funcționalitatea viitoare a vilei. Spațiile interioare urmează să fie amenajate pentru expoziții, activități culturale și educaționale, iar vizitatorii vor putea beneficia de un traseu ghidat dotat cu informații multimedia despre istoria clădirii și patrimoniul local. Totodată, proiectul prevede dotarea cu echipamente audio-video și elaborarea unui plan de întreținere și monitorizare permanentă a edificiului.

Implementarea este structurată în mai multe etape. În anul 2026 este planificată faza de evaluare și proiectare, care include expertize arhitecturale și structurale, elaborarea proiectului tehnic de restaurare și consultări cu experți în patrimoniu și autorități culturale. Lucrările de restaurare propriu-zise sunt prevăzute pentru perioada 2026–2027, urmând consolidarea structurii de rezistență, restaurarea fațadelor și acoperișului și modernizarea instalațiilor interioare. În 2027 este planificată amenajarea funcțională și dotarea spațiilor, iar în perioada 2027–2028 – promovarea și integrarea Vilei Aleinicov în circuitul turistic local și regional.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt vizitatorii locali și turiștii, instituțiile de învățământ, organizațiile culturale și artiștii locali. Indirect, întreaga comunitate ar urma să beneficieze de creșterea atractivității culturale și turistice a municipiului, precum și sectorul serviciilor conexe, precum cazarea și alimentația publică. Autoritățile publice locale vizează, totodată, consolidarea politicilor de conservare a patrimoniului.

Rezultatele preconizate includ restaurarea completă a Vilei Aleinicov, crearea unor spații moderne pentru expoziții și evenimente culturale și amenajarea unui traseu ghidat multimedia. Din perspectivă culturală și socială, proiectul estimează o creștere a numărului de vizitatori cu 40–50% anual și organizarea a cel puțin 10 evenimente culturale pe an, contribuind la sporirea gradului de conștientizare a valorilor patrimoniului local.

Prin acest proiect supus consultărilor publice, Primăria municipiului Soroca propune nu doar salvarea unui monument istoric, ci și integrarea Vilei Aleinicov într-un model de dezvoltare culturală, socială și economică sustenabilă. Reabilitarea clădirii ar putea transforma vila într-un pol de educație, cultură și turism, cu efecte pe termen lung asupra identității locale și economiei municipiului.

Consultările publice, inclusiv la acest subiect, vor fi organizate de Primăria municipiului Soroca vineri, 23 ianuarie 2026, la ora 14:00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca.

VEZI ȘI: