Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței

Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit cunoscut, după ce Croitor l-a acuzat public pe Chișca „de imixtiune în procesul de examinare a dosarelor”. Ulterior, inspectoarea a depus mai multe cereri în instanță.

Ana Croitor susține că Lilian Chisca ar fi intervenit într-un caz pe care îl examina și care viza o persoană cu posibile probleme de integritate. Pentru că a refuzat să urmeze indicațiile, s-ar mers pe calea recuzării sale.

„La baza sesizării stă redistribuirea unui dosar de control ce vizează controlul averilor personale în privința unui subiect al declarării care a fost redistribuit în mod ilegal, având la bază o cerere de recuzare în care nu au fost invocate motivele în vederea admiterii unei cereri de recuzare. Or, această decizie a avut drept scop evitarea unui act de constatare cu încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Distribuirea acestor dosare a avut drept scop evitarea deciziilor care nu ar fi pe placul conducerii”, a declarat Ana Croitor.

Lilian Chișca nu a comentat incidentul.