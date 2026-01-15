Premierul Alexandru Munteanu vine astăzi în raionul Soroca, va merge la Dărcăuți, Rublenița și Cosăuți

Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca, programată cu întâlniri în instituții locale și discuții directe cu cetățenii din comunitate.

Astăzi, șeful Executivului va vizita agropensiunea „Trei frați” din Dărcăuți, ulterior, premierul va merge la grădinița din satul Rublenița. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta proiectele prioritare și provocările cu care se confruntă raionul Soroca.

Totodată, premierul se va afla în satul Cosăuți, localitatea de baștină a tatălui său. La Casa de Cultură, începând cu ora 14:30, Alexandru Munteanu va avea o întrunire cu cetățenii, oferindu-le oportunitatea de a adresa întrebări și de a discuta direct problemele comunității.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

