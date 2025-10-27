Alexandru Munteanu, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova are rădăcini sorocene, tatăl său este din Cosăuți

De către
Vadim Șterbate
-
0
1190

Alexandru Munteanu, candidatul surpriză la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, desemnat de președinta Maia Sandu, are rădăcini sorocene. Tatăl său, Gheorghe Munteanu, s-a născut în perioada interbelică în satul Cosăuți, din județul Soroca.

Gheorghe Munteanu a crescut în familia de țărani mijlocași a lui Eftemie și a Eudochiei Munteanu, ne-au informat sursele noastre din Cosăuți, informație regăsită și pe Wikipedia. După școala de 7 ani din satul Cosăuți, a absolvit Școala Medie nr. 1 din orașul Soroca.

A urmat studiile la Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova. „A ocupat din 1982 până în 1997 funcția de director al Întreprinderii experimentale a Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei. A publicat în reviste de specialitate din țară și din străinătate peste 40 de lucrări științifice”.

În 1963 s-a căsătorit cu Adelaida Russo, originară din Bălți, doctor în chimie, iar în 1964 la Chișinău s-a născut fiul lor, Alexandru.


