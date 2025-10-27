Fenomen rar pe Nistru: Râul pare să curgă la deal / VIDEO

Vântul din ultimele zile a oferit sorocenilor o priveliște neobișnuită pe malul Nistrului. Apa de la suprafață părea să curgă în sens invers, împotriva curentului obișnuit al râului.

Fenomenul a fost provocat de rafalele de vânt care au împins valurile spre amonte, dând impresia că Nistrul își schimbă direcția. Cei care se aflau în apropiere au observat cum valurile se ridicau și se loveau de maluri, formând un spectacol rar întâlnit.

Specialiștii spun că asemenea situații apar atunci când viteza vântului depășește puterea curentului de suprafață. Deși pare ciudat, fenomenul este natural și nu afectează ecosistemul râului.