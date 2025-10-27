Facilități sanitare și igienice moderne pentru elevii din raionul Soroca

Elevii din raionul Soroca vor beneficia în curând de condiții mai bune de igienă și sanitație, datorită lucrărilor de reparație și modernizare desfășurate în mai multe instituții de învățământ. Împreună cu expertul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), echipa locală a vizitat șantierele unde au loc lucrări curente la patru blocuri sanitare din Liceul Teoretic „Constantin Stere”, precum și la viitoarea creșă din cadrul Grădiniței Nr. 17 din Soroca. Totodată, sunt în desfășurare pregătirile pentru reparația blocurilor sanitare din IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din Vasilcău.

Proiectele fac parte din programul național de infrastructură „Apă, sanitație, igienă” (WASH), implementat cu sprijinul UNICEF Moldova și al altor parteneri de dezvoltare. Scopul programului este de a asigura accesul elevilor și cadrelor didactice la condiții sigure și moderne de igienă.

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, pentru anul 2025, finanțări dedicate renovării și modernizării blocurilor sanitare în peste 120 de instituții de învățământ din întreaga țară, printre raioanele vizate aflându-se și Soroca.