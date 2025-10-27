Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza

Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți ar fi provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul 112, transmite realitatea.md

Funcționara a punctat că oamenii legii au intervenit pentru a documenta cazul și au transportat persoanele vizate la o instituție medicală, pentru a verifica nivelul de alcoolemie. Ulterior, cauza a fost transmisă procurorului, care urmează să o examineze.