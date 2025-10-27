File de istorie: Cine a fost Dionisie Rally / VIDEO

De multe ori, filele de istorie ascund personaje care, deși au trecut aproape neobservate în cronici, au avut un rol esențial în marile mișcări ale epocii. Un astfel de nume este Dionisie Rally Paleologul, despre care am stat de vorbă cu istoricul și directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, Victor Botnaru.

„Paleologul e una dintre figurile enigmatice ale secolului XVII – un grec de origine nobilă, venit probabil din insula Creta, cu rădăcini care se revendicau din vechile familii bizantine Palaiolog și Cantacuzino”, ne spune Victor Botnaru.

Dionisie Rally Paleologul a fost mitropolit al Târnovo, iar mai târziu, pentru o scurtă perioadă, mitropolit al Moldovei, cu reședința la Suceava, în anul 1600. Era o vreme de mari frământări politice. Mihai Viteazul tocmai unise cele trei țări românești, iar Imperiul Otoman încerca să-și restabilească dominația asupra regiunii.

Paleologul nu era doar un cleric, ci și un fin diplomat. Cunoștea limbile greacă, slavonă și română, iar activitatea lui se desfășura între altar și cancelarie, între credință și politică. A militat pentru o alianță largă a popoarelor ortodoxe din Balcani – bulgari, sârbi, greci și români – împotriva dominației otomane.

După septembrie 1600, urmele sale în documente devin tot mai rare. Istoricii presupun că s-a întors în sudul Dunării, unde a continuat activitatea bisericească până la moarte. Totuși, prezența lui în Moldova, deși efemeră, e semnul unei legături mai adânci între spațiul bizantin și cel românesc.