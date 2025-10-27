Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist

Un tânăr din Florești a fost recunoscut vinovat de comiterea unei fapte de huliganism și a fost amendat cu 30 de mii de lei. Incidentul s-a produs în noaptea spre 18 august 2024, în jurul orei 00:30, pe o stradă dintr-un oraș.

Potrivit materialelor anchetei, tânărul, aflat împreună cu o altă persoană, ar fi agresat fizic un taximetrist. În urma loviturilor repetate, victima s-a ales cu mai multe leziuni ușoare la nivelul abdomenului, spatelui și brațului drept. Expertiza medico-legală a stabilit că rănile s-au produs prin acțiunea unui obiect contondent și au fost calificate drept vătămări corporale ușoare.

În timpul anchetei, inculpatul și-a recunoscut vina integral. El a declarat în fața instanței că regretă cele întâmplate și a solicitat aplicarea unei pedepse minime, menționând că, între timp, s-a împăcat cu partea vătămată.

Procurorul și apărătorul au fost de acord ca dosarul să fie examinat în baza probelor acumulate în faza de urmărire penală. Instanța a acceptat cererea inculpatului, constatând că probele sunt suficiente pentru stabilirea vinovăției.

În timpul ședinței, tânărul a explicat că incidentul ar fi pornit de la un conflict telefonic cu taximetristul, după ce acesta a refuzat să preia o comandă. Cei implicați ar fi fost în stare de ebrietate. Discuțiile au degenerat într-o altercație fizică, iar victima a fost lovită cu pumnii și cu un obiect de lemn.

După agresiune, taximetristul a fost transportat la spital, iar mașina acestuia a fost avariată. Dauna materială a fost estimată la aproximativ 40 de mii de lei.

Instanța a stabilit că fapta inculpatului întrunește elementele infracțiunii de huliganism și i-a aplicat o amendă de 600 unități convenționale, echivalentul a 30 de mii de lei.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.