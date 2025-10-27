Dan Perciun: Decesul lui Sergiu Opaeț este o tragedie.

A fost un director profund implicat în viața școlii, un om care a pus mereu binele comunității înaintea propriei sănătăți. Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată – arderea profesională din sistemul educațional, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

În ultimii ani, am făcut pași importanți spre debirocratizare, atragerea tinerilor specialiști și echilibrarea încărcării didactice, dar este clar că trebuie să mergem mai departe.

E momentul să deschidem public o discuție sinceră despre starea de bine a profesorilor, supraaglomerarea claselor și implementarea reală a educației incluzive.

Condoleanțe mamei și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit.

Vă reamintim că, Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani.

