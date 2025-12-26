Consiliul Raional Soroca lider la capitolul transparență administrativă? În teorie – DA, la practică – BA!

Consiliul Raional Soroca a fost distins cu Diplomă de gradul II pentru transparență, în urma unui studiu republican care evaluează activitatea administrațiilor publice locale, o recunoaștere ce plasează raionul Soroca în topul celor mai transparente autorități din Republica Moldova, dar care ridică și semne de întrebare privind diferența dintre transparența formală și cea practicată efectiv.

Premierea a avut loc la 23 decembrie 2025, în cadrul ceremoniei de prezentare a rezultatelor studiului „Transparența administrației publice locale de nivelul I și II. Raport de monitorizare 2024”, realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

La eveniment a participat președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. Potrivit raportului, Consiliul Raional Soroca s-a clasat pe locul al doilea la nivel republican în topul celor mai transparente autorități publice locale, alături de Strășeni, Șoldănești, Cantemir și Cimișlia.

Evaluarea a vizat mai multe criterii-cheie, și dacă la publicarea proiectelor de decizie situația chiar este una bună, fiind continuată practica fostelor conduceri și a foștilor secretari, iar la organizarea consultărilor publice sunt carențe serioase în ceea ce privește dezbaterea reală a subiectelor, la altele, cum ar fi transmisiunile în direct a ședințelor, acestea sunt realizate de fapt pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, în cadrul proiectului „Facilitarea participării civice în procesul decizional”. Proiectul este implementat cu suport tehnic și financiar din partea Fundației Est-Europene, din resursele oferite de Suedia.

Deși datele studiului arată că Soroca respectă, în mare parte, standardele formale de transparență, există percepția că, dincolo de publicarea documentelor, dorința de implicare reală a cetățenilor în procesul decizional rămâne limitată. Astfel, transparența este asigurată mai degrabă la nivel procedural, în timp ce impactul consultărilor publice asupra deciziilor finale este mai puțin vizibil.

Distincția obținută confirmă progrese importante în deschiderea instituțională a Consiliului Raional Soroca, dar evidențiază totodată necesitatea de a transforma transparența formală într-un instrument real de participare civică. Următorul pas rămâne consolidarea dialogului cu cetățenii, astfel încât accesul la informație să fie dublat de influență efectivă asupra deciziilor publice.

Cu detalii la acest subiect vom reveni ulterior.