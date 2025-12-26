O dronă rusească ar fi survolat nordul R. Moldova și s-ar îndrepta spre România

 O dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian al Republica Moldova, în zona de nord a țării, și s-ar îndrepta în prezent spre România. Cel puțin asta susțin canalele de Telegram din Ucraina. Totuși, deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au confirmat aceste informații, transmite stiri.md

 Nu este pentru prima dată când apar informații despre drone rusești care ar fi intrat, accidental sau intenționat, în spațiul aerian al statelor din regiune. În trecut, atât Republica Moldova, cât și România au raportat astfel de incidente, unele confirmate ulterior de autorități.

