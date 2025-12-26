Fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar…ar fi fugit în Transnistria

Instanța a decis astăzi că, Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei se face vinovat de faptul că, în perioada 2017–2020, pe când era director al unei societăți comerciale din Comrat, acesta ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a autoriza transferuri nejustificate de fonduri către o companie la care activa fiul său.

Procurorii susțin că ar fi fost încheiate contracte fictive, prin care firma gestionată de Constantinov a fost adusă în stare de insolvabilitate, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 46 milioane de lei.

Astfel, Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, dar acesta ar fi fugit în Transnistria.

Vă reamintim că, pe 14 noiembrie 2025, Dmitri Constantinov a anunțat că își depune demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a afirmat că decizia este una personală și se datorează problemelor de sănătate.

Sentința a fost pronunțată în această dimineață și poate fi contestată în termen de 15 zile.

