Bărbatul de 59 de ani, suspectat de omor intenționat a fost condamnat anterior pentru că își ținea fiul în lanț, în loc de câine

Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor ’90, începutul anilor 2000, individul și-a legat propriul fiu cu lanț de fier și l-a plasat în loc de câine în ograda gospodăriei sale, fapt pentru care a fost tras la răspundere”, a precizat avocatul.

„Bărbatul a fost reținut la 22 decembrie 2025 și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia au fost depistate mai multe probe, inclusiv haine, telefoane mobile și obiecte special adaptate, despre care se presupune că au fost folosite la comiterea omorului intenționat.

Suspectul este un fost antrenor de box. Acesta activează în prezent în domeniul creșterii și comercializării porcinelor. În satul Beriozchi este cunoscut drept o persoană evitată de localnici, fiind conflictuală, agresivă și de care mulți se tem.

Din informațiile cunoscute încă de la sfârșitul anilor '90 – începutul anilor 2000, acesta și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi plasat în curtea gospodăriei sale, în loc de câine, fapt pentru care a fost tras la răspundere. Soția sa l-a părăsit ulterior, fugind peste hotarele țării, unde s-a stabilit definitiv", a declarat Dorin Podlisnic.