Doi bǎrbați din Florești au pretins ilegal de la un alt bărbat, de 58 de ani, suma de 100 000 de lei. 

Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bǎrbați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile și cu implicarea altor persoane, au pretins ilegal de la un bărbat de 58 de ani suma de 100 000 de lei, informează politia.md

Pretextul invocat a fost existența unor presupuse deficiențe la lucrările de săpare a unor fântâni artizanale, deși acestea au fost executate integral, iar plata a fost achitată conform înțelegerii inițiale.

Suspecții ar fi invocat nejustificat deficiențe privind volumul de acumulare a apei și, prin amenințări cu vătămarea integrității corporale, au cerut restituirea sumei menționate.

În noiembrie curent, pe teritoriul raionului Florești, aceleași persoane au stopat forțat automobilul de model „Dacia Duster”, condus de victimă, au pătruns în interior și au aplicat violență fizică. Totodată, i-au extras cheile din mecanismul de pornire al automobilului, solicitând insistent transmiterea sumei pretinse într-un termen restrâns, inducându-i victimei o stare permanentă de teamă și pericol real pentru viață și integritate corporală.

În urma acțiunilor de investigație au fost identificați doi suspecți cu vârstele de 55 și 62 de ani, domiciliați în localitatea Cunicea, raionul Florești.

La data de 23 decembrie 2025, pe teritoriul unei stații PECO din Florești a fost documentat momentul transmiterii de către victimă a unui plic cu 35 000 de lei, după care suspecții au fost reținuți în flagrant, iar plicul cu bani a fost ridicat.

Bănuiții au fost reținuți pentru 72 de ore.

Conform legislației în vigoare, comiterea unei asemenea infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și amendă de la 42 500 la 67 500 de lei.

Menționăm că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.