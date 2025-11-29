Judecată pentru porumb în comuna Vărăncău: conflict vechi, amendă nouă

Într-o poveste care pare desprinsă din întâmplările satului moldovenesc, o neînțelegere mai veche despre câteva rânduri de porumb a ajuns din nou în fața judecătorului. În mijlocul lunii octombrie, o localnică din comuna Vărăncău a fost acuzată că ar fi strâns porumb de pe un teren care nu-i aparține, iar pricinile de anul trecut s-au întors, ca frunza toamnei purtată de vânt, drept în fața instanței.

Potrivit actelor depuse la Judecătoria Soroca, sediul Central, în ziua de 29 octombrie 2025 a fost întocmit un proces-verbal în baza art. 335 Cod contravențional. Se spune acolo negru pe alb că femeia ar fi „strâns porumb de pe terenul ce aparține” unei persoane din sat.

În ședință, agentul constatator nu s-a prezentat, iar partea vătămată a spus așa, drept și apăsat, că terenul „a aparţinea mamei sale de un timp îndelungat, cu drept de proprietate” și că anul trecut aceeași persoană „a strâns roada de pe terenul lui, ultima fiind preîntâmpinată că terenul îi aparține lui”. Omul a mai arătat că și în acest an a prelucrat pământul, l-a semănat, iar roada s-a dus iarăși „fără acordul lui”, căci femeia ar fi „strâns jumătate din roadă”.

Chemată prin telefon, persoana vizată nu s-a prezentat și a spus în mod ferm că nu e vinovată, fapt confirmat prin telefonogramă. Din adeverința eliberată de autoritățile locale reiese că terenul cu suprafața de 0,0901 ha aparține unei persoane decedate, iar pământul este lucrat acum de urmașul acesteia, care a plantat porumbul în cauză.

Instanța a reamintit că trebuie să stabilească adevărul pe baza probelor și să determine „caracterul veridic al contravenției imputate”, circumstanțele, vinovăția și necesitatea unei sancțiuni. După analizarea mărturiilor și actelor, judecătorul a concluzionat că fapta „și-a găsit confirmare deplină”, iar acțiunile femeii „întrunesc indicile calificative ale faptei contravenţionale încadrate în baza art. 335 CCo al RM” .

Ținând cont de toate acestea, instanța a dispus aplicarea unei amenzi. În hotărâre este scris: femeia „se recunoaște vinovată în comiterea contravenţiei prevăzută de art. 335 CCo și se sancţionează cu amendă de 20 u.c. ceea ce constituie suma de 1000 lei.” I s-a explicat totodată că, dacă achită amenda în trei zile lucrătoare, poate plăti doar jumătate din sumă, conform legii. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel în termen de 15 zile.

Pe ulițele satelor, de multe ori, un braț de porumb, un petic de lut sau o margine de hotar pot tulbura liniștea mai tare decât marile vești din lume. Iar când oamenii nu reușesc să-și descurce treburile între ei, ajung — ca-n povestirile de altădată — să bată la ușa judecății, unde fiecare bob de porumb devine probă, iar fiecare vorbă se cântărește ca la moară.