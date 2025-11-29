Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Ai parte de sprijin în orice fel de situație. Cei apropiați îți sunt sprijin real. Te afli într-o formă de zile mari și poți să iei un avantaj din asta. Totul merge bine. Ai doar de câștigat în zilele ce vor urma. Dacă acționezi cu calm, nimic nu te poate stresa.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Simți că duci lipsă de inspirație, iar viziunea ta este una complet diferită. Simți că ești copleșită, iar energia îți este la pământ. Poate poți să faci un pas în spate și să privești imaginea de ansamblu. Ai dificultăți în a rămâne concentrată pe o perioadă lungă de timp.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Luna îți este alături atunci când vine vorba de schimbare. Ești pregătită să rezolvi orice fel de criză. Ești mult mai activă ca de obicei, iar felul tău de a fi îi bucură pe cei din jur. Vezi viața dintr-un punct de vedere plin de optimism.

Leu: 23 iulie – 22 august

Ai dreptate să nu te lași influențată de cei din jur. Instinctele tale nu te dezamăgesc nici de data asta. Faptul că ești descurajată moral vine dintr-o oboseală generală. Din asta poți să faci o întreagă acțiune și să vezi ce lipsește în general. Astăzi, stai prost cu moralul și energia în general. Ai nevoie de independență.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Iei viața într-un mod foarte simplu azi. Eviți să ai griji prea multe. Te afli într-o formă de zile mari, iar asta se observă în toate activitățile pe care le practici. Ești tentată să iei lucrurile mult mai ușor, dar nu e o idee bună pe termen lung. Gândirea superficială îți oferă rezultate temporare.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Ești pregătită să finalizezi un proiect financiar la care ai făcut multe schimbări. Ești plină de energie și înclinată către lucrurile esențiale. Cu moralul stai excelent, iar nimeni nu-ți va putea rezista în acest punct. Ai energia necesară pentru a obține tot ce îți dorești.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Te bucuri de viață la nivel maxim, nu ești foarte atrasă de lucrurile din jur, iar detaliile sunt lăsate într-un colț al minții. Ești foarte receptivă la ceea ce îți aduce bucurie și încerci să-i ajuți și pe cei din jur să-și găsească propriul scop în viață.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

În cadrul întâlnirilor de familie ai parte de certuri cu cei dragi. Lucrurile acasă par extrem de problematice, iar situația nu se va schimba prea curând. E important să spui lucrurilor pe nume dacă vrei ca atmosfera să fie una relaxantă. Nu intra în conflicte care nu îți aparțin.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ești foarte încrezătoare în forțele proprii, iar asta se observă în felul tău de a fi astăzi. Ești apreciată pentru ceea ce faci, iar climatul din jurul tău pare să-ți ofere toate resursele necesare. Atmosfera este perfectă pentru a-ți exprima inițiativa.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Există mai multe situații pozitive în viața ta. Inițiativele pe care le-ai luat în urmă cu câteva săptămâni dau roade. Ai avut nevoie de o perioadă scurtă pentru a evada din rutină, iar asta se vede cu ochiul liber. E o idee bună să-ți exprimi emoțiile, dar fă-o cu tact. Agresiunea nu este niciodată răspunsul.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Primești vești bune astăzi. Energia ta este la cote maxime. O să ai parte de mai multe festivități în următoarea perioadă, ceea ce te ajută să evadezi din punct de vedere mental. Emoțional ești o persoană pozitivă, ceea ce te ajută să-ți verifici limitele și să vezi unde poți să încetinești.

SURSA: catine.ro