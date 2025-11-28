Două drone au survolat raionul Soroca: spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis

Două drone au survolat nedetectate spațiul aerian al Republicii Moldova în regiunea de Nord, obligând autoritățile să închidă temporar cerul în această zonă și să inițieze verificări extinse pentru a evalua eventualele riscuri pentru populație. Incidentul, raportat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, ridică noi semne de întrebare privind securitatea frontierei în contextul tensiunilor regionale.

Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova. Potrivit datelor primite, cele două aparate au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră din Ucraina au comunicat Poliției de Frontieră că dronele au fost observate pe direcția Velikaia Kosnița (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.

Ca urmare a incidentului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis și ulterior redeschis, cu excepția regiunii de Nord, unde restricțiile rămân în vigoare până la clarificarea situației. Pe baza informațiilor disponibile, autoritățile efectuează verificări în zona de posibilă traversare, încercând să identifice urme, resturi sau orice obiect care ar putea reprezenta un pericol pentru siguranța publică. Până în prezent, nu au fost identificate obiecte care să prezinte riscuri pentru cetățeni.

Poliția de Frontieră precizează că se află în contact permanent cu instituțiile naționale și cu partenerii internaționali, menținând măsurile de supraveghere și protecție la frontiera de stat. În contextul dinamic al securității regionale, astfel de colaborări sunt esențiale pentru prevenirea incidentelor similare.