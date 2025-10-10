Caz trist la Soroca: Mama a sunat la 112, iar feciorul a sărit cu pumnii la polițist

Un bărbat din Soroca a fost condamnat la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, după ce, aflat în stare de ebrietate, a lovit un polițist chemat să intervină la un caz de violență domestică.

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august 2025, în fața gospodăriei mamei inculpatului, care apelase serviciul unic 112 pentru a raporta un caz de violență în familie. În momentul în care echipajul de poliție documenta situația, bărbatul, vizibil în stare de ebrietate, a încercat să împiedice desfășurarea intervenției. Acesta a aplicat o lovitură cu pumnul în zona capului unuia dintre agenți, cauzându-i leziuni ușoare confirmate ulterior prin expertiză medico-legală.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă faptele comise. El a solicitat ca procesul să se desfășoare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, fără a aduce probe noi. De asemenea, și-a exprimat disponibilitatea de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Judecătoria Soroca a reținut că inculpatul are antecedente contravenționale și o caracterizare negativă la domiciliu, dar a ținut cont de recunoașterea vinovăției și de cooperarea sa cu instanța. În baza legislației, pedeapsa a fost redusă cu o pătrime, fiind stabilită la 180 de ore de muncă în folosul comunității.

Instanța a explicat că, în cazul eschivării cu rea-voință de la executarea pedepsei, aceasta va fi înlocuită cu închisoare, calculându-se o zi de detenție pentru fiecare patru ore de muncă neachitată. Totodată, bărbatul a fost obligat să achite statului 128 de lei drept cheltuieli judiciare pentru expertiza medico-legală.

Sentința pronunțată de Judecătoria Soroca reflectă principiul proporționalității pedepsei, instanța subliniind că sancțiunea are rolul de a corecta comportamentul inculpatului și de a preveni repetarea unor astfel de fapte. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.


