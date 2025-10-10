Satul Șeptelici, exemplu de gestionare a deșeurilor / VIDEO

După un an de la aducerea celor 300 de tomberoane pentru gestionarea deșeurilor, în satul Șeptelici din raionul Soroca lucrurile au început să prindă contur. Locuitorii au acum un loc amenajat unde își pot depozita gunoiul, iar primăria, împreună cu organizațiile partenere, continuă să dezvolte soluții pentru un sat mai curat.

Primara localității, Victoria Andriuța, spune că proiectul a fost posibil datorită sprijinului financiar de peste 1,1 milioane de lei oferit de Fondul Național de Mediu. Cu acești bani s-a construit un drum de acces de un kilometru, s-a îngrădit gunoiștea și s-au cumpărat 300 de tomberoane. Implementarea a fost realizată de AO „Casa Speranțelor”, în parteneriat cu primăria.

„Suntem în preajma gunoiștii și putem spune că aici s-a depus o muncă enormă. Acum, locuitorii știu că în fiecare vineri gunoiștea este deschisă și vin să își evacueze deșeurile. Urmează însă un alt pas important – proiectul „Mă implic”, prin care vom beneficia de o autospecială, un tractor și alte utilaje necesare pentru ca satul să fie curat și bine amenajat”, a spus primara.

Între timp, pentru a susține buna funcționare a serviciului, a fost aprobată și o taxă de 25 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie. Până când autospeciala va intra în funcțiune, deșeurile sunt evacuate conform unui grafic stabilit.

Locuitorii satului spun că schimbările se văd deja. „Oamenii din sat sunt foarte bucuroși. Avem un loc special pentru gunoi, drumul până acolo este amenajat și accesibil. Trebuie doar să respectăm regulile și totul va fi bine”, a spus o locuitoare.