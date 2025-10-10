Mii de copii și lucrători medicali din mediul rural, inclusiv din raionul Soroca, vor beneficia de grupuri sanitare moderne

Mii de copii, profesori și lucrători medicali din localitățile rurale vor avea acces la condiții igienice moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în 30 de instituții publice din Republica Moldova. Proiectul face parte dintr-un efort național de a asigura servicii publice sigure și decente, în special în comunitățile rurale, transmite moldpres.md

Secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), Corneliu Cirimpei, a efectuat ieri o vizită de lucru în raioanele Briceni, Ocnița și Râșcani pentru a evalua progresul lucrărilor. Acesta a vizitat Oficiul medicului de familie din Caracușenii Vechi, Dingeni, Mărcăuți și Tabani, precum și Gimnaziul din Zăicani, unde se desfășoară modernizarea infrastructurii sanitare.

În discuțiile cu directorii instituțiilor, autoritățile locale și personalul medical, Corneliu Cirimpei a subliniat importanța investițiilor pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor.

„Îmbunătățirea condițiilor de igienă în școli și instituțiile medicale din mediul rural este o investiție în sănătatea și demnitatea oamenilor. Este datoria noastră să oferim copiilor și personalului medical condiții moderne, sigure și igienice”, a estimat oficialul.

Lucrările sunt realizate în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijinul Băncii Mondiale. În total, au fost construite grupuri sanitare interioare în 13 instituții medicale și 17 instituții de învățământ din raioanele Ocnița, Briceni, Soroca, Râșcani, Cahul, Comrat, Ceadâr-Lunga și Basarabeasca.

Proiectul vizează nu doar modernizarea infrastructurii sanitare, ci și îmbunătățirea accesului la apă și servicii de sanitație în localitățile rurale și orașele Cahul, Vulcănești, Comrat, Râșcani și Soroca.

Investițiile pentru acest program se ridică la 44,1 milioane de euro, finanțare oferită de Asociația Internațională pentru Dezvoltare, completată de un grant de 1,55 milioane de euro acordat de Agenția Austriacă de Dezvoltare.