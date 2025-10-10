Poliția de Frontieră te informează despre noul sistem EES!

Astăzi, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Poliția de Frontieră a desfășurat o acțiune specială de informare pentru pasagerii care călătoresc spre statele membre ale Uniunii Europene.

Scopul inițiativei a fost prezentarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), ce va deveni funcțional începând cu 12 octombrie 2025, în toate punctele de trecere a frontierei externe ale UE. Sistemul EES este digital și modern, permițând înregistrarea electronică a datelor despre intrarea și ieșirea cetățenilor din țările terțe, fără necesitatea ștampilării pașapoartelor. Această inovație promite eficiență sporită, timpi de procesare reduși și călătorii mai rapide.

În cadrul acțiunii, pasagerii au aflat detalii esențiale, precum:

✔️ Cine este vizat de sistem și cine beneficiază de excepții;

✔️ Cum se desfășoară procedura de înregistrare la frontierele UE;

✔️ Documentele și pașii necesari pentru o trecere rapidă și fără incidente.

Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să fie informați și pregătiți pentru schimbările ce vor intra în vigoare, asigurând astfel o experiență sigură și fără întârzieri la frontieră.