Cifrele nu mint: Femeile sunt mai învățate, muncesc mai mult, trăiesc mai mult, dar… primesc salarii mai mici decât bărbații

Biroul Naţional de Statistică (BNS) din Republica Moldova este instituția care este în drept să ne prezinte portretul statistic al femeilor din Republica Moldova în baza datelor disponibile..

Astfel, conform BNS, în Repblica Moldova femeile predomină în numărul populației, în medie la 100 femei de revin 91 bărbați.  Speranţa de viaţă la femei este mai mare decât la bărbați.  or, reprezentantele sexului frumos  trăiesc, în medie, cu 7,8 ani mai mult decât bărbații. Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii –  vârsta medie a femeii la prima căsătorie, în anul 2021, a constituie 26 de ani, iar la bărbaţi – 29. Conform datelor Anchetei Forței de Muncă, femeile în vârstă de 25-64 de ani au un nivel de instruire mai înalt comparativ cu cel al bărbaţilor de aceeași vârstă, dar … femeile câștigă în medie cu 13,7% mai puțin față de bărbați.


