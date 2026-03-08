PODCAST cu Nina Martîniuc, „renăscută din morți”: Ziua Internațională a Femeii este Sărbătoarea Sărbătorilor! / VIDEO

…Toamna trecută, prin cartierul Fabricii de tricotate „Stil” a bântuit un zvon teribil – cică tanti Nina, cea care anunțase în public că va muri doar atunci când, în această mahala a orașului, va fi construită o biserică și care, cu aceeași nonșalanță, s-a răzgândit să lase lumea cu ochii în soare după ce a fost ridicată, totuși, o capelă… a decedat subit.

Mai multă lume care îi trecea pragul atelierului – ca să-și coasă, să-și repare, să ia în chirie ceva din vestimentație sau, pur și simplu, să asculte un sfat și o povață – a sărbătorit „a doua ei venire” și astăzi, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, îi dorește sănătate și pace. Or, pe toate celelalte le are, inclusiv datorită „americanului”…

Cine este acest american misterios și ce așteptări a avut și are de la cea mai importantă zi a femeii aflați din podcastul la care a fost invitată chiar tanti Nina – „după pașaport”, Nina Martâniuc, pensionară și „femeie de afaceri” (ghilimelele aici chiar își au rostul). Vizionare plăcută!

