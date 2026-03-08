Ce trebuie să facă femeile în această zi specială. Tradiții și obiceiuri de 8 Martie.

Data de 8 martie este asociată cu primăvara, iar unul dintre principalele simboluri ale acestei zile sunt florile. Se spune că „mascota’ internațională a Zilei femeii este laleaua. Aceasta reprezintă un simbol al primăverii și trebuie să fie oferită femeilor de ziua lor.

Se spune că fetele care poartă mărțișorul în perioada 1-9 martie vor avea noroc tot anul.

Data de 8 martie este dedicată mai mult mamelor în țările baltice. Ele primesc cadouri și flori. În Rusia, conotația politică a dispărut, iar de 8 martie toate femeile din țară primesc flori.

În Italia, de 8 Martie sunt organizate reuniuni pe tema afirmării drepturilor femeilor, a siguranţei acestora la locul de muncă, a sănătăţii. În această zi, bărbaţii din Italia oferă femeilor mimoze galbene. Mimozele galbene şi ciocolata sunt cadouri oferite frecvent şi femeilor din Rusia şi Albania.

În Portugalia şi nu numai, femeile sărbătoresc seara zilei de 8 Martie în oraş, în grupuri formate numai din reprezentante ale sexului frumos. Femeile din Pakistan celebrează în fiecare an, luptele acestora pentru drepturile femeii şi încercările de natură culturală sau religioasă prin care au trecut acestea, conform alba24.ro.

În China, pe 8 martie, femeile se bucură de o după-amiază liberă. În această zi, bărbaţii dăruiesc flori şi mici cadouri femeilor din viaţa lor – soţiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor şi colegelor.

În România şi în Bulgaria se păstrează obiceiurile de dinainte căderii comunismului. În acele vremuri, de 8 Martie, de Ziua Mamei, copiii le făceau cadouri mamelor, bunicilor, învăţătoarelor şi profesoarelor.

Tradiția spune că nu trebuie să te cerți cu mama ta sau cu femeie iubită în această zi de sărbătoare pentru că acest lucru ar putea aduce ghinion.

Semnificația cifrei 8

În numerologie, cifra opt este un simbol al abundenței, bogăției și realizării. În unele tradiții, cum ar fi numerologia chineză, numărul opt este considerat norocos, motiv pentru care este adesea un număr căutat pentru date speciale. Forma sa seamănă cu un semn infinit care, pe de o parte, vorbește despre relația numărului cu prosperitatea și succesul.

Pe de altă parte, forma infinitului reprezintă ciclurile care curg mereu și datoria karmică, sau ceva dintr-o viață trecută pentru care sunteți recompensat în cea prezentă.

Cifra destinului 8 înseamnă că misiunea de-a lungul vieții este de a obține un mare succes. Ești concentrat spre o viață de succes și leadership – și ești dispus să faci tot posibilul pentru a realiza ceea ce ți-ai propus.