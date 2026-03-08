Cinci lucruri pe care nu le știai despre sărbătoarea de 8 martie

Ziua de 8 martie este marcată în toată lumea și este supranumită Ziua Femeii sau Ziua Mamei. Pe de o parte, în această zi este marcat curajul și puterea celor care au jucat un rol extraordinar în societate, pe de altă parte sunt celebrate femeile din viața fiecăruia dintre noi, de la iubite, la mame, colege și prietene.

8 martie nu a fost mereu pe 8 martie

La începuturile sale, Ziua Internațională a Femeii, a fost celebrată pe data de 28 februarie, iar originile acestei mișcări feministe au o esență pacifistă. În ajunul primului război mondial, femeile din Rusia au propus sărbătorirea în ultima duminică a lunii februarie.

Mai târziu, în 1913, data de 8 Martie a fost stabilită ca Zi Internațională a Celebrării Femeii.

poză simbol. The New York Times

Ziua Femeii este sărbătoare oficială în 27 de state ale lumii, precum Grecia, Danemarca, Rusia, Vietnam sau Uganda. În China, de ziua lor, femeile au dreptul la jumătate de zi liberă. În Statele Unite ale Americii, sărbătoarea dedicată mamei a fost propusă, pentru prima dată, ca sărbătoare a păcii, în anul 1872, de către Julia Ward Howe, devenită celebră după ce a scris şi a publicat un protest împotriva masacrului şi violenţei Războiului Civil.

Tradiții și obiceiuri de 8 Martie

Data de 8 martie este asociată cu primăvara, iar unul dintre principalele simboluri ale acestei zile sunt florile. Se spune că „mascota” internațională a Zilei femeii este laleaua. Aceasta reprezintă un simbol al primăverii și trebuie să fie oferită femeilor de ziua lor.

În țările baltice, data de 8 martie este dedicată mai mult mamelor.

În Italia, de 8 Martie sunt organizate reuniuni pe tema afirmării drepturilor femeilor, a siguranţei acestora la locul de muncă, a sănătăţii. În această zi, bărbaţii din Italia oferă femeilor mimoze galbene. Mimozele galbene şi ciocolata sunt cadouri oferite frecvent şi femeilor din Rusia şi Albania.

ONU a adoptat o rezoluție care declara Ziua Drepturilor Femeilor și a Păcii Internaționale

În anul 1975, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție care declara Ziua Drepturilor Femeilor și a Păcii Internaționale. La doi ani după, la Copenhaga, această zi națională a devenit un eveniment internațional. Țările est-europene, unde comunismul a fost impus după Al Doilea Război Mondial, au pus și ele accentul pe această sărbătoare cu origini în sfera relațiilor de muncă. Mai târziu, în anul 1996, Națiunile Unite au început să propună o temă anuală de dezbatere, care să reliefeze drepturile și situația femeilor din întreaga lume.

Ce flori se oferă de 8 Martie

Pentru că este o sărbătoare asociată cu începutul primăverii, de Ziua Femeii se oferă în special flori specifice acestui anotimp.

Cele mai populare flori oferite de Ziua Femeii sunt ghioceii, lalelele, narcisele sau freziile.

Lalelele sunt asociate cu primăvara și reprezintă dragostea sinceră. Narcisele sunt flori care simbolizează în general primăvara, reînnoirea, optimismul și bucuria. Ele sunt asociate cu începutul noului anotimp și cu renunțarea la vechiul. În plus, narcisele sunt adesea asociate cu sentimentul de respect și recunoștință.

Pe de altă parte, freziile sunt flori care simbolizează în general pasiunea, entuziasmul, bucuria și optimismul.

În această zi este bine primit și un buchet de ghiocei. Aceste flori de primăvară care simbolizează regenerarea, speranța și optimismul. Ghioceii sunt asociați cu începuturile, schimbările și reînnoirea și sunt considerați flori norocoase, fiind oferiți ca un cadou special și ca un semn de încurajare pentru a-ți urmări visele și aspirațiile, potrivit florăriilor Magnolia.

SURSA: agora.md