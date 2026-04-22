Cine e Minodora Calistru-Prisacu, cea care a făcut publice detalii din cazul Vartic

Minodora Calistru-Prisacu, cea care a făcut publice mai multe detalii în cazul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care și-ar fi pus capăt zilelor, a dezvăluit că vine din domeniul jurnalismului, scrie stiri.md cu trimitere la unimedia.info.

„Faptul că în spațiul public este un hate evident că el este și o să fie. Nu este vorba de frică, ci doar că în astfel de situații atenția trebuie să rămână pe fapte și pe neclarități, mai ales în cazul dat, nu pe identitatea celui care le semnalizează. (…) Faptul că aleg să-mi protejez identitatea nu e nicidecum de frică. Eu vin din domeniul aș putea spune jurnalistic”, a afirmat Minodora Calistru-Prisacu, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info.

Fiind întrebată de moderatoare dacă activează la moment undeva, Minodora a declarat că „doar în sectorul privat, mai mult la redactări”.

În ceea ce privește informațiile făcute publice pe cazul Ludmilei Vartic, Minodora Calistru-Prisacu a precizat că acestea provin de la o persoană apropiată familiei.

„Am aflat despre caz la câteva zile de la producerea tragediei. Momentul publicării nu a fost legat de o dată anumită din calendar, absolut. A fost o pură coincidență. Eu când am început postarea așa și am notat, că eu aceste fapte le cunosc de la o persoană foarte apropiată familiei, fiindcă nu poți să cunoști astfel de fapte dacă nu le trăiești acolo. (…) La distanță de câteva ore, au început să vină și alte persoane”, a mai adăugat Minodora Calistru-Prisacu.

Știri.md amintește că Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani al Capitalei.

Moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile omului au declarat că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, după ce au apărut informații precum că femeia ar fi fost agresată de soțul său, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești.

Pe 16 aprilie, procurorul de caz a anunțat că un proces-verbal contravențional a fost întocmit pe numele Ludmilei Vartic la o oră la care femeia nu mai era în viață. În acest context, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice.

Anterior, avocata mamei Ludmilei Vartic, Violeta Gașițoi, a anunțat că exhumarea victimei a fost admisă, însă expertiza medico-legală a fost amânată. Potrivit avocatei, autoritățile au acceptat efectuarea exhumării, însă au decis să amâne expertiza până la desemnarea unui expert de către părți. Apărătorii susțin că au prezentat deja un expert și au informat Procuratura, existând inclusiv acordul acestuia.

Un alt aspect grav semnalat în dosar vizează dispariția unor probe esențiale. Avocații au solicitat expertizarea hainelor victimei, însă au fost informați că acestea nu au fost ridicate ca probe, au fost transmise unei asistente și ulterior au fost distruse.

Potrivit legislației, hainele victimei reprezintă corpuri delicte și trebuie ridicate, sigilate și expertizate, întrucât pot conține urme de violență, probe biologice sau indicii privind modul producerii leziunilor. Distrugerea acestora ar putea compromite grav ancheta, susține apărarea.

