Cât costă bradul de Crăciun în Soroca?

Dacă a venit luna decembrie, înseamnă că sărbătorile de iarnă bat deja la ușă, iar în aer începe să se simtă mirosul de brad, lumină și așteptare. Este perioada în care gospodăriile se pregătesc de magie, iar oamenii încep, tradițional, să-și aleagă bradul perfect pentru Crăciun.

An de an, prețurile, preferințele și ofertele se schimbă, iar locuitorii din Soroca sunt curioși să afle cât costă un brad în acest sezon și dacă tarifele diferă față de anul precedent. Pentru a clarifica aceste aspecte, am stat de vorbă și cu un specialist, care ne-a explicat cum arată piața pomilor de Crăciun în acest an, ce tipuri de brazi sunt disponibili și unde pot sorocenii să-i procure în siguranță.

„Avem pregătite aproximativ 200 de brazi, cu înălțimea cuprinsă între 1 și 1,5 metri, iar prețul rămâne neschimbat – 130 de lei. Comercializarea va începe după data de 15 decembrie, când vom efectua tăierea și transportarea lor către întreprindere. Prețurile sunt identice cu cele de anul trecut”, a precizat inginerul silvic-șef al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca”.

Indiferent dacă își doresc un brad natural, unul cu balot pentru replantare sau o variantă artificială, cetățenii au mai multe opțiuni la dispoziție — de la pepiniere, puncte autorizate, până la magazine specializate și comercianți locali. Până când orașul se va îmbrăca în lumini, sorocenii își caută deja simbolul Crăciunului, pregătindu-se să transforme casele în locuri pline de căldură și emoție.