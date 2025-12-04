Un colier cu diamante și mulți-mulți bani. Evghenia Guțul cheamă ANI în judecată

Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, a acționat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în judecată. Deținută în penitenciarul 13 din capitală, Guțul nu este de acord cu constatările inspectorului de integritate, care i-ar fi depistat o avere nejustificată de peste 1 milion și 200 de mii de lei. Cererea bașcanei a fost pusă pe rolul Curții de Apel Chișinău în data de 2 decembrie și are statutul de repartizată.

ANI declară că a identificat în cazul Evgheniei Guțul o avere nejustificată de 1.249.679 lei. Verificările au început „în urma unei sesizări din oficiu”. și au vizat perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025.

În actul de constatare emis de autoritate se menționează că Evghenia Guțul și familia sa „nu au prezentat dovezi privind identitatea donatorilor, proveniența donațiilor și justificarea sumelor declarate ca venituri”. În plus, instituția notează că „nu a putut fi stabilită disponibilitatea financiară a persoanelor care ar fi oferit donațiile și nici proveniența bunurilor de valoare, inclusiv a unui colier cu diamante”.

La rândul său, Guțul a declarat că „transferurile bancare din 2023 reprezintă donații electorale obișnuite pentru alegerile bașcanului Găgăuziei din 30 aprilie 2023”. Totodată, aceasta a menționat că „persoana fizică Evghenia Guțul și concurentul electoral Evghenia Guțul sunt entități distincte, din punct de vedere juridic și financiar”.

Guțul a mai explicat că „depunerile din conturile bancare provin din economiile personale, donațiile rudelor apropiate și cadourile primite la evenimente de familie”.

În investigația Bașcaniada: ofensiva rusă pentru șefia autonomiei găgăuze, portalul Anticoruptie.md a deconspirat faptul că „lumea rusă” a avut și are încă o influență puternică în regiune, iar majoritatea liderilor de opinie și politici nu-și ascund „legăturile periculoase” cu administrația de la Kremlin. Rusia a fost prezentată ca un garant al binelui social și al viitorului sigur și în retorica Evgheniei Guțul, susținută de politicianul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherii în proporții deosebit de mari în dosarul Frauda bancară.

În campanie, Evghenia Guțul declara un venit de 4243,94 lei, fără a indica și sursa acestuia. Soțul candidatei obținuse profit în sumă de 120 000 de lei și salariu de 20 de mii de lei de pe urma activității companiei private pe care o gestionează, specizată pe furnizare de veselă și inventar pentru restaurante. Evghenia Guțul mai declara că în 2022 a primit în dar 20 de mii de euro. Ea a mai primit și indemnizație pentru creșterea copilului în sumă de 15.300 lei, iar copilul său un cadou de 5 mii de euro. În lista bunurilor imobile este inclus un apartament cu o suprafață de 47 m.p., achiziționat în 2019 cu 300 mii lei.

Din momentul în care a devenit bașcam, situația sa financiară s-a îmbunătățit. Bașcana a indicat că deține un colier cu diamante, pentru care a trecut valoarea de 1 leu. Titulară a bunului a fost înscrisă numele sora sa, însă inspectorii au stabilit că beneficiarul efectiv ar fi Evghenia Guțul. În lipsa documentelor care să arate proveniența și prețul real, ANI a estimat valoarea colierul la 205.500 de lei.