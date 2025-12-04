Un colier cu diamante și mulți-mulți bani. Evghenia Guțul cheamă ANI în judecată

Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, a acționat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în judecată. Deținută în penitenciarul 13 din capitală, Guțul nu este de acord cu constatările inspectorului de integritate, care i-ar fi depistat o avere nejustificată de peste 1 milion și 200 de mii de lei. Cererea bașcanei a fost pusă pe rolul Curții de Apel Chișinău în data de 2 decembrie și are statutul de repartizată.
În actul de constatare emis de autoritate se menționează că Evghenia Guțul și familia sa „nu au prezentat dovezi privind identitatea donatorilor, proveniența donațiilor și justificarea sumelor declarate ca venituri”. În plus, instituția notează că „nu a putut fi stabilită disponibilitatea financiară a persoanelor care ar fi oferit donațiile și nici proveniența bunurilor de valoare, inclusiv a unui colier cu diamante”.
La rândul său, Guțul a declarat că „transferurile bancare din 2023 reprezintă donații electorale obișnuite pentru alegerile bașcanului Găgăuziei din 30 aprilie 2023”. Totodată, aceasta a menționat că „persoana fizică Evghenia Guțul și concurentul electoral Evghenia Guțul sunt entități distincte, din punct de vedere juridic și financiar”.
Guțul a mai explicat că „depunerile din conturile bancare provin din economiile personale, donațiile rudelor apropiate și cadourile primite la evenimente de familie”.
În investigația Bașcaniada: ofensiva rusă pentru șefia autonomiei găgăuze, portalul Anticoruptie.md a deconspirat faptul că „lumea rusă” a avut și are încă o influență puternică în regiune, iar majoritatea liderilor de opinie și politici nu-și ascund „legăturile periculoase” cu administrația de la Kremlin. Rusia a fost prezentată ca un garant al binelui social și al viitorului sigur și în retorica Evgheniei Guțul, susținută de politicianul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherii în proporții deosebit de mari în dosarul Frauda bancară.
Din momentul în care a devenit bașcam, situația sa financiară s-a îmbunătățit. Bașcana a indicat că deține un colier cu diamante, pentru care a trecut valoarea de 1 leu. Titulară a bunului a fost înscrisă numele sora sa, însă inspectorii au stabilit că beneficiarul efectiv ar fi Evghenia Guțul. În lipsa documentelor care să arate proveniența și prețul real, ANI a estimat valoarea colierul la 205.500 de lei.