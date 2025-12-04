Sisitemul medical din Republica Moldova: minus circa 1.200 de specialiști

  În prezent, peste 1.200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a precizat că la începutul acestui an în sistemul medical public și privat activau 12.424 de specialiști, iar numărul asistenților medicali era de 18.943… CITIȚI materialul integral pe stiri.md

