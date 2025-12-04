Peste 1,5 milioane de lei a alocat Ministerul Sănătății pentru ca Spitalul raional Soroca să activeze în condiții optime

De către

Pe parcursul anului 2025 IMSP Spitalul Raional Soroca a beneficiat de susținerea financiară a Ministerului Sănătății pentru realizarea proiectelor, care a oferit crearea condițiilor favorabile de lucru și o infrastructură corespunzătoare fiind o prioritate în dezvoltarea instituției.

Lucrările de reparaţie a sălii de ședințe, întrarea și holul instituției, secția de sterilizare și proiectul de reparație a acoperișului secției boli infecțioase au fost efectuate la cel mai înalt nivel, pacienților și angajaţilor fiindu-le asigurate servicii medicale calitative și condiţiile necesare pentru o bună activitate.

Costul lucrărilor efectuate cu suportul Ministerului Sănătății constituie: intrarea și holul – 738072,27 lei; sala de ședințe – 604896,28 lei; secția de sterilizare – 275791,75 lei; proiectul de reparație a acoperișului secției boli infecțioase- 80000,0 lei.

Suntem recunoscători Ministerului Sănătății pentru posibilitatea de a beneficia de condiții optime și sigure în acordarea serviciilor medicale calitative populației deservite.

SURSA: IMSP Spitalul raional Soroca